Moda, Otb di Renzo Rosso punta a nuove acquisizioni: «Cerchiamo brand unici che si distinguano nel mercato»

VENEZIA - Il Veneto è sempre di moda. Grazie a un tessuto di Pmi d'eccellenza, ma anche a gruppi che fanno da locomotiva come quello di Renzo Rosso, che ieri, 12 giugno, ha delineato le sue prossime mosse aprendo a nuove acquisizioni. «Per il mercato della moda e del lusso il 2023, così come quello precedente, è stato un anno fantastico - il commento del presidente del gruppo vicentino da 1,9 miliardi Otb in una trasmissione di Cnbc -. Il 2024 è iniziato un po' in sordina per tutta l'industria della moda e risente della situazione geopolitica. Nonostante questo come Otb registriamo una crescita in Giappone attorno al 15-18%. Anche negli Usa stiamo performando piuttosto bene e l'Europa rimane un mercato stabile. La Cina risente della competizione con gli Usa e del rallentamento della crescita dell'economia e questo impatta su tutto il settore». Ma l'Italia e il Nordest restano all'avanguardia: «Il nostro punto di forza come Paese è la filiera e lo dimostra il fatto che l'80% del business mondiale del lusso si svolge in Italia», ha sottolineato l'imprenditore veneto che da anni ha stretto un patto con le aziende fornitrici. «Sulle aggregazioni, invece, abbiamo un approccio più conservativo e ne abbiamo capito le potenzialità in ritardo rispetto ai francesi - ha ammesso Rosso, che guida una realtà da oltre 6mila addetti con diverse griffe come Marni, Diesel o Maison Margiela -. Con Otb siamo però riusciti a creare un vero gruppo italiano e puntiamo a crescere ancora, per farlo cerchiamo brand unici, che condividano il nostro Dna e sappiano distinguersi sul mercato».

Un mercato dove «il sistema moda Veneto è sempre leader» e vale 55.000 addetti in oltre 6.500 aziende, a cui si aggiungono le 3.900 imprese della distribuzione. «I più noti marchi del lusso nazionale ed internazionale ha ricordato Roberto Bottoli, coordinatore del Tavolo Veneto della Moda - si rivolgono sempre di più alle nostre aziende capaci di produrre con lavorazioni di altissima qualità, correttezza commerciale e attenzione alla sostenibilità.

Il fatturato e le esportazioni del Sistema Moda Veneto valgono un export 2023 di 9 miliardi e un saldo regionale positivo di 2,5 miliardi». Nonostante l'uscita di scena o il ridimensionamento di alcuni marchi storici - ricorda una nota - il settore mantiene ampie opportunità occupazionali e fatica a reperire addetti. «In presenza dell'evidente calo demografico, il Tavolo Veneto della Moda è impegnato a collaborare con la Regione in corsi professionali e indirizzi formativi mirati», ha detto Bottoli.

PERCORSO MIRATO

«È necessario costruire un percorso per attrarre i giovani - ha aggiunto Giuliano Secco di Confartigianato, imprenditore dell'abbigliamento che lavora per le grandi firme - il nostro settore ha retto perché siamo riusciti a creare una filiera che lavora con i grandi brand francesi. Il problema è colpire chi non rispetta le regole, i laboratori abusivi. Quello che servono oggi sono multe più pesanti e chiusure». Previsioni per il 2024? «C'è una flessione di circa il 30% nella produzione in Veneto rispetto al 2023, un anno eccezionale. Ci sarà da soffrire fino a fine anno - ha risposto Secco -. Importante è tenere in attività i nostri laboratori, il nostro vero capitale sono i dipendenti».