Sesso sicuro, ecco i preservativi firmati YSL

di Veronica Timperi

Fare sesso sicuro è alla moda. Saint Laurent, brand iconico del fashion system, ha lanciato i suoi preservativi 'Couture'. La collezione di condom fa parte della nuova campagna della maison fondata da Yves Saint Laurent, voluta dal direttore creativo Anthony Vaccarello e scattata da Juergen Teller, "The Love Affair" che ha come protagonista l’artista tatuato David Alexander Flinn completamente nudo (e con solo una mano a coprire con nonchalance le parti intime) di fronte alla modella Anja Rubik, ritratta vestita e di spalle. La pubblicità è una sorta di omaggio alla vecchia campagna di The Love Affair del 1971 per il primo profumo maschile della maison "Pour Homme", che ritraeva il giovane stilista Yves Saint Laurent nudo di fronte all’obiettivo di Jeanloup Sieff. Un’immagine che all’epoca fece scandalo, ma segnò la storia della pubblicità.I preservativi firmati Saint Laurent sono proposti in diverse confezioni, da quella dorata alla zebrata, fino al più classico black & white. Ovviamente spicca in bella vista il marchio. Il costo? Tutto sommato democratico: due euro. Sono acquistabili nello store Saint Laurent Rive Droite al civico 213 di Rue Saint-Honoré a Parigi.Un altro brand quindi si è lasciato affascinare dal connubio sesso e moda, dopo Off-white che li aveva proposti nel 2017 e Vetements che li ha offerti come invito per la sfilata Primavera/Estate 2020, lo scorso settembre. Viene solo da chiedersi se verranno davvero usati o rimarranno nelle teche come memorabilia per fashion addict.