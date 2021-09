Da Shanghai a Milano, Prada torna in presenza: doppio show simultaneo per il brand meneghino

Prada torna a mostrarsi in presenza. Due sfilate, stessa collezione, e stessi abiti, in simultanea. Lo show primavera/estate 2022 di Prada è andato in scena contemporaneamente nel Deposito della Fondazione Prada a Milano e nel Bund 1 di Shanghai. Schermi video hanno fatto dialogare le due sfilate l'una con l'altra, unendo realtà fisiche e virtuali in spazi allestiti in modo analogo. Due gruppi di persone, da due parti del mondo, riunite in una comunità moderna. Per Miuccia Prada e Raf Simons, direttori creativi del brand, a Milano è stato un ritorno alle sfilate dal vivo pur conservando, da Shanghai, la modalità da remoto, perché, rimarcano gli stilisti, tornare semplicemente alla normalità non è possibile. «Sono fortemente in disaccordo con l'idea di un ritorno alla "normalità" - sottolinea Miuccia Prada - dobbiamo trarre una lezione da questo momento storico. Abbiamo imparato che noi, nella moda, ci confrontiamo con un mondo molto più ampio. Il rapporto con la tecnologia e l'uso che ne facciamo per mediare con l'umanità era l'ispirazione per la sfilata in cui io e Raf abbiamo presentato la nostra prima collezione insieme. Anche questa sfilata riflette quell'idea. Dopo tutto quello che è successo, come si può far finta di niente e tornare semplicemente alla normalità?»

Jennifer Lopez a Venezia con Ben Affleck, tutti i suoi look e i segreti del red carpet

Spiega Raf Simons: «A causa della pandemia, penso che molte persone, di diverse generazioni, si siano adattate a dinamiche già ampiamente accolte da una generazione più giovane, ai loro metodi di comunicazione e al loro rapporto con la tecnologia. Questa lezione è importante e preziosa e rappresenta un'evoluzione. Sia che si parli di moda o altro, non si tratta più di un piccolo universo, ma di un mondo molto più ampio». Per il creativo «La possibilità di avere più eventi che si svolgono contemporaneamente apre una nuova strada: poter organizzare sfilate Prada ovunque. Non si tratta solo di condividere immagini attraverso la tecnologia, ma di condividere un evento fisico. La comunità è un'idea vitale: riunire persone che condividono ideologie, valori e principi».