Prada, la seduzione è un gioco di riduzione: strascichi, corsetti e abiti da sera per tutti i giorni

Prada porta in scena il gioco della seduzione. Il ricordo di uno strascico, le stecche di un corsetto e la curvatura di un reggiseno, andando a scavare fino al cuore dei capi, legandone l'architettura al corpo e alla seduzione. Una seduzione alla Prada maniera, in un gioco per riduzione. E quella immaginata dai co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons, che per la prossima primavera-estate esplorano i concetti di seduzione e di espressione della sessualità attraverso l'abbigliamento. «Avevamo pensato a parole come eleganza, ma ci è sembrato così antiquato - spiega Miuccia Prada -. In realtà, il linguaggio è quello della seduzione che riporta sempre al corpo. La collezione analizza il significato di questi capi nel contesto attuale tramite idee e riferimenti al passato e si interroga sul significato di seduzione. Perché queste idee sono ancora importanti dopo centinaia di anni? L'intento è quello di esplorarle e metterle a confronto».

«Mi piace - prosegue la stilista - l'idea di poter analizzare i capi a cui facciamo riferimento perché sono rilevanti per la nostra storia, soprattutto come donne. Non è un rifiuto, ma un ripensare a come poterli utilizzare in maniera diversa». In passerella le stecche o le allacciature dei corsetti evocano abiti antichi, dando vita a capi nuovi, astraendosi dal corpo piuttosto che restringendolo, lasciando intravedere la pelle nuda. L'idea di strascico è ridotta a un accenno spontaneo in seta couture. I capi sono riconsiderati, ripensati e messi a confronto negandone le connotazioni tradizionali di restrizione.

«Strascichi, corsetti e abiti da sera - sottolinea Raf Simons -. Da sempre questi elementi sono considerati belli e interessanti, ma vogliamo guardarli da un altro punto di vista. Un abito da sera, per quanto bello, in questo momento sembra fuori dalla realtà. Vogliamo che questi abiti siano rilevanti per il ventunesimo secolo e per le donne di oggi. Vogliamo godere della bellezza, ma con un occhio al presente e non al passato, l'oggi. Gli abiti da sera e gli abiti d'epoca possono risultare complicati. Abbiamo voluto renderli semplici e non complicati, con un'attitudine moderna». Dall'eleganza degli abiti da sera nasce un intero guardaroba, in cui il doppio raso e il pizzo scarlatto vengono usati in contesti nuovi. Dai corsetti, ai pullover macro, passando per i biker e gli abiti con la schiena scoperta, una cosa è certa: la seduzione per la prossima estate porta il nome di Prada.