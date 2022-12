Portrait Milano, inaugurata la nuova piazza nel Quadrilatero della moda

Dopo oltre vent'anni uno dei luoghi segreti più affascinanti di Milano, nel pieno centro del Quadrilatero della moda, viene riaperto per i milanesi e i visitatori della città. L'ex seminario arcivescovile di corso Venezia 11 diventa Portrait Milano, una nuova destinazione che raccoglie l'ospitalità, con ristorazione, shopping e benessere. Tutto grazie al progetto di rinnovamento conservativo promosso da Lungarno Collection e affidato all'architetto Michele De Lucchi e al suo studio Amdl Circle.

<h2>La cerimonia di inaugurazione con il sindaco Giuseppe Sala<h2>

Nel corso della cerimonia di inaugurazione il presidente di Lungarno Collection, Leonardo Ferragamo ha consegnato le chiavi di Portrait Milano al sindaco, Giuseppe Sala, come gesto simbolico attraverso cui intende restituire alla città questo luogo che è stato fondato nel 1564. «Questo luogo è uno dei più belli e sconosciuti di Milano - ha osservato il sindaco -. Da oggi viene restituito alla città grazie a un progetto che unisce rigenerazione di luoghi senza consumare nuovo spazio, offre bellezza, lavoro e si apre alla città». Superato il portale barocco di Francesco Maria Richini si apre la piazza del Quadrilatero di oltre 2800 metri quadrati che sarà aperta a tutti, una nuova passeggiata che mette in comunicazione corso Venezia con via Sant'Andrea.

Lo splendido colonnato vede la presenza di bar, ristoranti e boutique. Con l'allestimento invernale sono presenti 425 abeti, di cui uno di 14 metri, che verranno poi usati per il rimboschimento delle aree danneggiate dai recenti eventi climatici. Anche Portrait Milano, come Portrait Roma e Firenze fa parte di The Leading Hotels of the World. Dal primo piano dell'edificio si sviluppa la dimensione privata del progetto, con 73 camere e suite che vedono la cifra stilistica dell'architetto Michele B”nan.

«Oggi sono emozionato e felice perché siamo orgogliosi di aprire le porte di questo posto e renderlo fruibile ai milanesi e a chi ama Milano - ha commentato Leonardo Ferragamo, presidente di Lungarno Collection -. Io e la mia famiglia siamo onorati di avere avuto l'opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario».