OVS, arriva bond legato alla sostenibilità fino a 200 milioni della durata di 6 anni

Ovs spa continua nella sua strategia all'insegna della sostenibilità. Il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna ha dato via libera all'emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unrated, non garantito, non convertibile, non subordinato e legato a performance di sostenibilità per un controvalore compreso tra un minimo di 150 milioni e un massimo di 200 milioni, destinato sia ad investitori qualificati in Italia ed all'estero, sia al retail in Italia1.

Con l'emissione di questo bond -si legge in una nota- la struttura finanziaria del gruppo, già rafforzata grazie al recente aumento di capitale ed alle ottime performance in termini di flussi di cassa, verrà ulteriormente migliorata consentendo così una conseguente riduzione del costo del debito». Ovs spiega inoltre che, grazie a questo strumento, «si libereranno risorse finanziarie per attivare anche iniziative di innovazione tecnologica finalizzate al risparmio energetico tra le quali: la realizzazione di pannelli fotovoltaici, la sostituzione di sistemi illuminanti con altri a minor dispersione di calore, la digitalizzazione dei sistemi di controllo e della gestione energetica dei negozi». «Attraverso questa operazione offriamo l'opportunità ai futuri sottoscrittori, sia retail che istituzionali, di essere parte attiva della trasformazione sostenibile del settore moda», afferma il gruppo. Si comunica inoltre, che anche il principale azionista di Ovs, Tamburi investment partners, ha espresso interesse a sottoscrivere il bond di futura emissione.

