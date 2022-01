Morto Nino Cerruti, lo stilista aveva 91 anni: maestro di Giorgio Armani e designer di Hollywood

Addio a Nino Cerruti: lo stilista e imprenditore biellese è morto oggi nel pomeriggio all'età di 91 anni. Cerruti, uno dei grandi nomi della moda italiana nel mondo, che ha firmato gli abiti per film del calibro di "Pretty Woman" e "Basic Instinct", è deceduto in ospedale in seguito alle complicazioni di un'operazione all'anca.

Dall'industria tessile al profumo

Cerruti, classe 1930, aveva ereditato a 20 anni l'attività tessile del padre che aveva sviluppato investendo in ricerca e sviluppo di materiali e design. Proprio nel suo Lanificio Fratelli Cerruti esordì come designer un giovane Giorgio Armani. Nel 1967 apre la prima boutique di Cerruti 1881 a Parigi, e negli anni Settante nascono la prima giacca decostruita e la linea donna, nel 1975 la linea casual: Cerruti 1881 Brothers. Nel 1978 viene lanciato il primo profumo maschile del brand, chiamato semplicemente Nino Cerruti. La popolarità arriva anche dallo sportswear, con la sponsorizzazione di atleti di fama mondiale: nel 1994 Cerruti viene scelto come designer ufficiale della squadra di Formula 1 della Ferrari.

I costumi hollywoodiani

Alla fine degli anni Sessanta "il signor Nino", così lo chiamavano gli addetti ai lavori, inizia a creare abiti di scena per le star di Hollywood: arriverà a un centinaio di film, da "Il gioiello del Nilo" a "Pretty Woman", con i completi da elegante uomo d'affari di Richard Gere. «Nei mesi dopo il film arrivavano le coppie nella mia boutique di Parigi chiedendomi di fare un doppio petto come quello che aevo fatto per Richard Gere - dirà Cerruti una ventina di anni dopo - Ignoravano che fosse alto 1,80 e l'effetto sarebbe stato diverso su un uomo di 1,60». Talmente amato dal cinema che Cerruti interpretò la parte di se stesso in alcuni film, come "Il genio", "Catwalk" e "Cannes Man".