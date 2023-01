TikTok, mini abiti e stivali alti per la modella (di 74 anni): «Amo mostrarmi». I follower: copriti, sei ridicola

Colleen Heidemann è una modella di 74enne di Los Angeles ed è anche una content creator su TikTok: il suo profilo conta più di 300.000 follower. La storia della donna è molto particolare perché Colleen ha infranto uno dei più grandi tabù esistenti nel mondo della moda, ovvero: per sfilare è necessario essere giovani. La 74enne ha dimostrato a tutti che non è così e ha infatti spiegato che ha cominciato a lavorare come modella a 69 anni e ora ha firmato un importante contratto di lavoro.

Lo stile di Colleen

Proprio perché Colleen lavora nel mondo della moda, il suo stile è molto particolare, mai sobrio. La donna ha rivelato che le piace moltissimo non passare inosservata ed è anche per questo motivo che sui social ha riscosso molto successo ma anche raccolto tantissime critiche. Colleen infatti, ama indossare minigonne attillate e stivaloni alti che arrivano fino alla coscia. Gli hater che commentano i suoi post scrivono: «Copriti, sei ridicola», ma a Colleen le critiche sembrano non toccarla.

Le dichiarazioni di Colleen

La 74enne Colleen Heidemann non teme assolutamente le critiche: per lei ognuno è libero di pensare ed esprimersi come vuole. La modella comunque su TikTok ha dichiarato: «Chi l'ha detto che una donna non può vestirsi come vuole anche alla mia età? Io amo la vita e amo mostrarmi e perciò indosso quello che mi pare».