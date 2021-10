Moda, Pret-a-Porter punta sul resale: «Il recommerce elemento chiave per preservare il valore dell'oggetto»

Rivendere i prodotti di moda in edizione limitata a prezzi maggiorati, ecco la nuova tendenza. E anche gli e-commerce lo sanno e ci puntano. Il resale arriva su Net-a-porter grazie alla partnership tra Yoox Net-a-porter e e Reflaunt, azienda che si occupa di forniture di tecnologie applicate ai servizi di resale. Il servizio sarà lanciato dalla fine di ottobre su Net-a-Porter e poi su Mr Porter e The Outnet. I clienti potranno, quindi, dare indietro i propri capi ancora in condizioni da poter essere usati tramite il servizio «Net-a-porter x Reflaunt» dedicato a gioielli, abbigliamento, borse e scarpe. Una volta completata la vendita dei loro capi, potranno ricevere in cambio un credito da spendere sul sito, cui si andrà ad aggiungere - spiega una nota - un ulteriore incentivo del 10% o un bonifico bancario diretto.

La piattaforma tecnologica di Reflaunt offrirà servizi gratuiti come il ritiro di prodotti a casa del cliente o presso drop-off point, la loro autenticazione, la valutazione del loro prezzo di mercato, la gestione professionale del servizio di photoshooting e descrizione del prodotto. I capi verranno poi pubblicati e curati fino alla loro vendita sempre da Reflaunt su marketplace internazionali appartenenti al proprio network. Il servizio Net-a-porter x Reflaunt sarà disponibile prima nel Regno Unito, e successivamente negli Stati Uniti, in Germania e a Hong Kong SAR. «Vediamo il recommerce - dice Alison Loehnis, Presidente Luxury & Fashion di Net a porter, Mr Porter e The Outnet -come un elemento chiave per garantire una maggiore longevità del prodotto estendendo la loro vita e preservandone il valore. Questa collaborazione rappresenta un emozionante passaggio nella nostra strategia a lungo termine che guiderà il cambiamento all'interno di Yoox Net-a-porter verso un sistema moda più circolare».