Moda, Stone Island e New Balance una partnership a lungo termine: primo capitolo è reinterpretazione scarpa da corsa

Le sneakers sono sempre più un must have negli armadi dei fashionisti. Una collaborazione nel footwear che prevede il lancio di prodotti in momenti diversi nei prossimi anni è stata annunciata da New Balance e Stone Island. «La nostra collaborazione con Stone Island non è solo radicata nell'innovazione delle performance, ma anche nel potenziamento dei nostri valori condivisi di maestria artigianale ed eccellenza nella qualità del prodotto» afferma Chris Davis, Chief Marketing Officer di New Balance.

«Sono pochi i brand che possono essere definiti iconici - afferma Carlo Rivetti, Presidente e Direttore Creativo di Stone Island - Lo sono per la coerenza mantenuta nel corso della loro storia, per la forte visione e per la passione infinita che mettono nella realizzazione del prodotto, il tutto sempre al servizio del cliente finale, senza mai cadere nell'autocompiacimento. Stone Island e New Balance hanno dimostrato di essere di questa specie. Condividere concetti e idee tramite la collaborazione aperta tra i nostri team di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di creare un eccellente prodotto, è entusiasmante ed è il messaggio migliore che possiamo trasmettere, insieme, al nostro pubblico». Il primo capitolo di questa partnership a lungo termine vede la reinterpretazione della scarpa da corsa RC ELITE.