“Repair If You Care”, Vibram lancia la campagna social per non buttare le scarpe ma risuolarle

Basta con gli sprechi, basta buttare e ricomprare, cambiamo atteggiamento e cominciamo a riparare. A dirlo è Vibram, azienda leader nella produzione di suole in gomma che lancia la campagna digital “Repair If You Care”, focalizzata sul concetto di riutilizzo come approccio sostenibile. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di sensibilizzare il consumatore finale a non buttare le proprie scarpe, bensì a riutilizzarle e a personalizzarle, sottolineando quanto la riparazione sia una preziosa opportunità per limitare gli sprechi e una scelta consapevole legata alla sostenibilità. Ogni scarpa potrà essere risuolata: da quelle più fashion, alle calzature per il tempo libero o lo sport. L’iniziativa prende il via tramite una serie di attività digitali su tutti i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dell’azienda e sul sito di Vibram. Inoltre, verrà aggiornata la sezione “cobbler locator” per dare maggior visibilità a tutti i calzolai presenti.

