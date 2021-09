Moda, Moorer lancia la sua Unique Series: da 20 a 150 pezzi a modello in vendita dal 1° ottobre

Una linea a serie limitata di tessuti pregiati così Moorer lancia Unique Series, una selezione di piumini realizzati con pregiati tessuti in serie limitata da 20 a 150 pezzi per ciascun modello e numerati capo per capo con un'etichetta speciale posta all'interno. Si tratta di pezzi unici e irripetibili, disponibili solo per la stagione 2021-2022, che poi diventeranno parte dell'archivio Moorer. I capi saranno disponibili online o in boutique a partire dal primo ottobre prossimo per i clienti Moorer registrati e poi acquistabili da tutta la clientela a partire dal 15 ottobre. I modelli riprendono la tradizione sartoriale dell'azienda veneta, che coniuga unicità dei materiali, attenzione ai particolari e design. Le giacche diventano capi essenziali per l'inverno, realizzati con un mix di tessuti come finissime fibre di lana, cotone per le parti in jeans, nylon e piuma certificata. La palette comprende per l'uomo i toni classici del blu scuro, marrone testa di moro, grigio antracite e caramello; per la donna colori più tenui che vanno dal sale e pepe al bianco candido per i cappotti di lana con interno in piuma d'oca. Modelli e nuance eleganti, versatili e facili da abbinare ai diversi look della giornata.

Moda, Ermanno Scervino alla Scala con il parka di broccato: abiti di pizzo, short e reggiseni

Tra i modelli donna il Megeve Awl, un parka dalla linea over unito a un caldo piumino staccabile, Salina Stb, un piumino imbottito di piuma d'oca dalla linea a trapezio e spalla raglan con tessuto bouclè sale e pepe in cotone e lana vergine, e Santana Mde, un bomber dalla linea over, realizzato con un tessuto materico tecno-denim dai riflessi metallici con una calda imbottitura in piuma d'oca. Per l'uomo Alpes Amc, parka in piuma d'oca trapuntato a larghi boudin, con cappuccio staccabile bordato in pelliccia di coyote, Boeri Ti, sahariana doppio petto realizzata con imbottitura interna staccabile e Smith Mes, un bomber realizzato con un mix di materiali pregiati: piuma d'oca per l'imbottitura, dorso in montone merino seminappato, maniche e schiena trapuntate a boudin e cappuccio staccabile.