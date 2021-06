Moda, il premio Lvmh va all'antepremia del Pitti: la riapertura in presenza

Lvmh Prize 2021 va all'anteprima Pitti Uomo. In occasione della riapertura del salone in formato fisico e della centesima edizione, Pitti Immagine Uomo 100 (30 giugno-2 luglio 2021) invita a Firenze l'Lvmh Prize 2021. Una speciale preview del Premio Lvmh, che andrà in scena attraverso un film realizzato appositamente per questa occasione e dedicato ai 9 finalisti dell'edizione 2021, proiettato nella rinascimentale Sala Ottagonale della Fortezza da Basso; assieme a un «Pitti Walk», un live shooting realizzato tra le strade di Firenze e la Fortezza, con modelli e modelle che indossano alcuni look dei designer finalisti. È questo il progetto speciale per presentare al pubblico di Pitti Uomo - espositori, buyers, media e ospiti - l'eccezionale lavoro di scouting internazionale che l'Lvhm Prize realizza ogni anno a supporto delle nuove generazioni di fashion designer.

«Siamo onorati che Lvhm abbia accettato il nostro invito - dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - e ci stiamo preparando per dare al Premio e ai suoi finalisti la migliore cornice possibile, presentandoli assieme al nostro special guest di questa edizione: il designer sudafricano Thebe Magugu, vincitore proprio del Lvmh Prize nel 2019. Il nostro intento è far conoscere alla comunità di Pitti Uomo il lavoro dei talentuosi finalisti del 2021, e sentiamo molte affinità con lo spirito dell'Lvmh Prize: la vocazione a promuovere e sostenere la creatività dei giovani fashion designer, la dedizione a trovare il talento ovunque esso si trovi e a rappresentare un mondo multiculturale, la volontà di favorire il dialogo e il confronto tra la moda e i linguaggi della contemporaneità, sottolineare la crescente attenzione verso i temi della responsabilità e della sostenibilità, con al centro i rapporti tra design, manifattura artigianale e processi industriali. Ecco, in sintesi, i motivi del nostro caloroso invito al Premio Lvmh».

I 9 finalisti di questa edizione sono: Bianca Saunders (designer inglese basata a Londra) Charles De Vilmorin (designer francese basato a Parigi) Christopher John Rogers (designer americano basato a New York) Conner Ives (designer americano basato a Londra) KidSuper di Colm Dillane (designer americano basato a New York) Kika Vargas (designer colombiana basata a Bogotà) Lukhanyo Mdingi (designer sudafricano con base a Città del Capo) Nensi Dojaka (designer albanese con base a Londra) Rui di Rui Zhou (disegner cinese con base a Shanghai).