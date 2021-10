Moda, la "Love Parade" di Gucci a Los Angeles: sfilata lungo la Hollywood Boulevard il prossimo 2 novembre

Una sfilata dedicata all'amore, ecco come approda Gucci a Los Angeles. Una "love parade" lungo la famosa Hollywood Boulevard: verrà presentata così la nuova collezione del Direttore Creativo Alessandro Michele, intitolata proprio «Gucci Love Parade», che sfilerà il 2 novembre 2021 a Los Angeles. Gucci - si legge in una nota del brand - «è orgogliosa di mettere in risalto il connubio tra creatività e cultura nella città di Los Angeles, che si prepara alla rinascita dopo la pandemia.

Nell'ambito del programma Gucci Changemakers promosso da Gucci Equilibrium, la maison offrirà un contributo sostanziale alle comunità di Los Angeles e Hollywood con una donazione volta a supportare le esigenze cruciali della città: le persone senza fissa dimora e la salute mentale».