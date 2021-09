Moda, H&M lancia la capsule in denim riciclato al 100%: disponibile dal 9 settembre

I jeans, immancabili in ogni armadio femminile o maschile che sia. Mentre Genova festeggia con cinque giorni di eventi i 150 anni dalla nascita della «tela di Genoa», da cui sono nati i jeans, H&M lancia per la nuova stagione autunnale una capsule realizzata con un nuovo denim riciclato, ulteriore passo in avanti nella ricerca del denim più sostenibile di sempre. La Recycled Denim Collection è sviluppata con tessuti, fili, etichette e tasche in materiali al 100% riciclati, mentre cerniere e bottoni lo sono parzialmente. La tecnica utilizzata per i lavaggi ha un basso impatto ambientale e non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche.

La capsule è composta da jeans over o a gamba dritta, una giacca ed una camicia oversize con linee morbide e vintage, dettagli patchwork e lavaggi anni '90 nei toni del blu, azzurro nero e grigio. Due gli accessori: un bucket ed una tote bag, realizzati interamente da scarti di produzione. I dieci capi sono realizzati con tessuti riciclati al 100%: cotone riciclato pre-consumo da scarti industriali e cotone riciclato post-consumo dal progetto di raccolta capi, in alcuni di questi è presente anche del poliestere riciclato. Uno degli obiettivi di H&M è di passare ad un sistema circolare, un passaggio fondamentale per raggiungerlo è riutilizzare gli scarti della produzione e i capi dismessi. La collezione H&M Recycled Denim sarà disponibile dal 9 settembre in selezionati punti vendita H&M e sul sito del marchio.