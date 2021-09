Moda, Fabrizio Cardinali è il nuovo CEO di Etro: esperienza manageriale tra Dolce Gabbana e Richemont

Cambio ai vertici di Etro. La casa di moda ha annunciato la nomina di Fabrizio Cardinali a Chief Executive Officer, con decorrenza a partire dal quarto trimestre 2021. Cardinali vanta oltre 25 anni di esperienza manageriale nel promuovere la crescita di marchi del lusso a livello internazionale. Prima dell'ingresso in Etro, Cardinali ha lavorato in Dolce & Gabbana, dove ha trascorso quasi 13 anni ricoprendo diversi ruoli, intervallati da 5 anni in Richemont, con il ruolo di Chief Executive Officer per diversi marchi del lusso del gruppo, tra cui Dunhill e Lancel. «Sono entusiasta dell'opportunità di guidare Etro in un momento così decisivo nella storia di questa iconica casa di moda», afferma Fabrizio Cardinali.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Fabrizio in Etro», ha dichiarato Luigi Feola, Managing Partner e Head of Europe di L Catterton. «Cardinali si è affermato come manager di assoluto rilievo nel panorama della moda e del lusso grazie ad un'incredibile visione ed energia creativa». «Siamo lieti di accogliere un manager brillante e di comprovata esperienza come Fabrizio in questa nuova e significativa fase per l'azienda,» ha aggiunto il Fondatore e Presidente Gerolamo Etro.