Moda, Cucinelli: «C'è voglia di rinascita». Il momento d'oro per l'Italia

Finita l'emergenza sanitaria anche nella moda c'è voglia di libertà. «Proviamo a immaginare che stiamo affrontando il secolo d'oro, io ne sono convinto. C'è questa voglia di rifiorire, voglia di rinascita spirituale, etica, civile ed economica. Possiamo immaginare che il dolore sia stato un grande maestro di vita. Ora secondo me dobbiamo tornare a vivere in armonia con il creato». Lo ha detto Brunello Cucinelli parlando in occasione del roadshow "Imprenditori d'Italia" di EY in corso a Firenze. «Stiamo vivendo una rinascita morale, spirituale, civile, umana - ha aggiunto Cucinelli - è chiaro che quando succede questo se torni a dare stima e rispetto all'essere umano la tua impresa diventa automaticamente più creativa perché l'essere umano solo in un ambiente garbato riesce a essere molto creativo. Noi siamo quotati in borsa, la scorsa settimana ho incontrato una trentina di investitori in Inghilterra e la prima cosa che dicono è 'la vostra Italia è credibilè. Quindi - ha concluso Cucinelli - è un momento speciale. Io sono particolarmente contento della nostra Italia».

Parlando poi della sicurezza nel mondo del lavoro Cucinelli ha ricordato che durante il Covid «abbiamo assunto tre medici in azienda che ogni giorno facevano tamponi senza far muovere le persone da casa. Lo facciamo ancora oggi. È determinante. Io credo che sia una questione di responsabilità morale ed umana». In Italia, ha detto Cucinelli, «ci sono alcuni incidenti ma abbiamo raggiunto un livello di cura molto alto. Qualche incidente ci può essere perché ci sono milioni di persone che lavorano, ma io sono contento di come si sta muovendo l'Italia, anche sotto il profilo politico».