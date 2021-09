Moda, (dagli abiti agli accessori) la Greca diventa Very Versace: motivo lanciato da Gianni nell'88 diventa iconico con Donatella

Dagli abiti agli accessori Versace apre e chiude la maison grazie alla Chiave Greca. Il motivo della Chiave Greca invade anche gli accessori della Maison Versace e ne diventa simbolo, come avvenne per la Testa di Medusa che rappresenta il logo della casa di moda. Gianni e Donatella Versace sono cresciuti in Calabria. Un tempo occupata dagli antichi greci, la terra circostante è disseminata di rovine e manufatti, testimonianze della ricca storia della Magna Grecia. Fu attraverso questi manufatti che i fratelli iniziarono la loro storia d'amore con Medusa, e fu attraverso Medusa che scoprirono un altro antico motivo greco: la Chiave Greca. Un segno geometrico creato da una linea ininterrotta, storicamente utilizzato negli antichi templi greci, labirinti, edifici e ceramiche. Simboleggiando l'infinito e l'unità, è stato presentato per la prima volta in una collezione Versace nell'autunno-inverno 1988 e da allora è rimasto un codice del marchio.

La Greca è l'interpretazione moderna di Donatella Versace della classica chiave greca. È diventato 3D, è stato ingrandito in scala e spruzzato con una gamma di sfumature incisive. Il modello classico ha ricevuto un'iniezione di energia moderna. La Greca sembra un labirinto immersivo in cui puoi entrare e incapsula la capacità di Versace di attingere al passato per creare qualcosa per il futuro. «Amiamo e crediamo così tanto in La Greca - spiega Donatella Versace - che l'abbiamo messa su tutto, dalle borse all'abbigliamento, dalle scarpe ai gioielli di moda. Si tratta di »Very Versace« e sono sicura che diventerà un simbolo amato e iconico della maison. Ô diventato rapidamente il protagonista della Collezione Autunno-Inverno 2021 ed è qui per rimanere come un nuovo pilastro del marchio». La nuova stampa caratterizza anche le immagini della campagna Autunno-Inverno 2021, fotografata dal noto duo Mert Alas & Marcus Piggott che ha come protagonista la superstar Dua Lipa.