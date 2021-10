Moda, Chanel dedica la collezione agli artigiani: Métiers d'Art 2021/22 in scena il 7 dicembre al 19M a Parigi

Chanel dedica la sua ultima collezione ai laboratori in cui nascono le meravigliose opere della miason. Chanel presenterà la sua collezione Métiers d'Art 2021/22 il prossimo 7 dicembre al 19M a Parigi, con una sfilata nel nuovo sito dalla stessa maison dedicato alla moda Mètiers d'Art, ovvero ai laboratori artigianali che contribuiscono alla realizzazione di queste preziose collezioni. Le19M si trova nel 19/o arrondissement parigino, a Porte d'Aubervilliers. Il nome della struttura prende spunto dal numero 19, che rappresenta uno dei numeri emblematici di Chanel, e dalla lettera M, a simboleggiare le parole mains, mode, métiers, maisons (mani, moda, artigianato, case e fabbriche). Su una superficie di 25.500 mq, questo edificio unico, progettato dall'architetto Rudy Ricciotti, riunisce sotto lo stesso tetto undici maisons d'art e i loro seicento artigiani ed esperti che lavorano per Chanel e altri grandi nomi nel lusso.

Lo stesso impegno della maison è alla base della collezione Chanel Métiers d'Art, creata per rendere omaggio al virtuosismo di questi artigiani. Ogni anno dal 2002 questa collezione, unica nel mondo della moda, mette in risalto la ricchezza e la diversità dei Métiers d'art, in un dialogo creativo con ricamatrici, fioriere, calzolai, cappellai e guantai, che contribuiscono a rendere ogni creazione un pezzo eccezionale. Scegliendo le19M come sfondo della mostra Métiers d'art 2021/22, Chanel ribadisce la sua volontà di celebrare questo eccezionale patrimonio artigianale, la vera pietra miliare della moda francese.