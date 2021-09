Moda, 13 aziende su 14 investono in sostenibilità. In aumento riciclo e innovazione

Cresce l'interesse e l'impegno delle aziende, nella sostenibilità nonostante la crisi panemica: 13 aziende della moda su 14 hanno confermato o aumentato nell'ultimo anno e mezzo gli investimenti in sostenibili, posticipando alcuni obiettivi o aggiungendone di nuovi. È quanto emerge dal Report sulla circolarità del settore moda italiano redatto dal Monitor for Circular Fashion, parte di SDA Bocconi Sustainability Lab, in collaborazione con Enel X. L'indagine ha mostrato che le aziende hanno concentrato i propri sforzi principalmente nel 'design for circularity', ossia nella creazione di prodotti con un alto potenziale di circolarità grazie all'utilizzo dei materiali sostenibili, come ad esempio quelli riciclati, bio-based o realizzati con tecnologie innovative che permettono il risparmio di risorse. Inoltre, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e di una maggiore flessibilità produttiva, le aziende confermano un interesse sempre maggiore verso la co-creazione e l'on-demand.

Sono ancora in fase embrionale e in sviluppo da parte delle aziende, soluzioni volte alla circolarità nelle fasi post-vendita, nello specifico, servizi di riparazione e manutenzione dei capi, programmi di take-back e commercio di capi di seconda mano. Anche per quanto riguarda l'utilizzo di energia è emerso come siano ancora poche le aziende che si approvvigionano di elettricità da fonti rinnovabili per i propri stabilimenti o che siano munite di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento dei propri consumi. Dal punto di vista della mobilità elettrica, è emerso come, ad oggi, non vi sia ancora un vero processo di transizione verso questa tecnologia, rispetto alle elevate potenzialità derivanti dall'intero settore. Infine, la mobilità elettrica e l'uso sostenibile dell'energia, entrambe tecnologie immediatamente disponibili, dovrebbero essere considerate come uno dei primi passi verso la circolarità aziendale e la decarbonizzazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali nel più breve termine.