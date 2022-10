Da bambina veniva presa di mira dai compagni perché aveva i capelli rossi e le lentiggini, ora indossa la corona di Miss Inghilterra. È la storia a lieto fine di Jessica Gagen, che a 26 anni ha battutto le altre 30 finaliste ed è riuscita a conquistare il titolo alla finale del prestigioso concorso di bellezza tenutosi a Birmingham, diventando così la prima rossa vincitrice in 94 anni di storia del premio.

Vittima di bullismo a scuola, oggi è Miss Inghilterra (dopo una laurea in ingegnereria aerospaziale)

Il suo riscatto però è iniziato già alcuni anni fa quando, raggiunta la maggiore età, ha cominciato a firmare i primi contratti da modella, portando avanti parallelamente gli studi e riuscendo a laurearsi in ingegneria aerospaziale all'Univerisità di Liverpool.

Originaria di Skelmersdale, nel Lancashire, Jessica ha raccontato solo dopo la vittoria di essere stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico: «Durante la scuola secondaria sono stata presa in giro perché ero rossa. Non ne ho parlato molto durante la competizione dell'anno scorso perché sono una grande sostenitrice del lasciare la negatività nel passato, ma non c'è mai stata una Miss Inghilterra dai capelli rossi» spiega al Daily Mail la ragazza, che aveva preso parte al concorso di bellezza anche l'anno scorso, arrivando al secondo posto.

«Anche se non penso che i bambini fossero maligni nel farlo, ci sono stati sicuramente momenti in cui lo erano – aggiunge la vincitrice, che nei prossimi mesi rappresenterà l'Inghilterra nel concorso di Miss Mondo –. Ero davvero arrabbiata per tutto questo, ma sono determinata a mostrare ai bambini che stanno affrontando la stessa cosa che non accadrà per sempre».

Per Jessica questa vittoria non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche un messaggio importante per tutti i bambini che si sono trovati nelle sue stesse condizioni. «Ho pensato che se avessi potuto vincere, avrei potuto dare potere ai bambini vittime di bullismo per il loro aspetto e il colore dei loro capelli». Ma non è tutto perché lo scorso anno, con la sua partecipazione al concorso di bellezza, la giovane aveva voluto lanciare anche un messaggio a tutte le ragazze affinché si avvicinassero senza pregiudizi alle materie Stem. Insomma, una vera role model.