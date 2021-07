Moda, al via Milano Unica: la 33esima fiera italiana dei tessuti torna in presenza

La moda torna a farsi vedere, dal vivo. Tornano le fiere in presenza a Milano: si è aperta ieri a Rho la 33esima edizione di Milano Unica, il salone italiano dei tessuti. «È un momento di ripartenza in cui finalmente si riaprono le porte delle fiere e torna in campo l'Italia che è capace di affermarsi nel mondo su tanti aspetti, in particolare quello della moda. Ora tutta la voglia e la capacità di fare che non abbiamo potuto esprimere in questo anno e mezzo dobbiamo metterla a terra e far decollare il Paese», ha esortato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto all'inaugurazione in video collegamento. Entusiasmo manifestato anche dall'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo. «Sono molto emozionato oggi. Venire questa mattina nel quartiere di Rho e vedere espositori e visitatori dopo 16 mesi (salvo una piccola parentesi) è una grande emozione per chi fa fiera», ha detto Palermo, ringraziando «Milano Unica per essere stata da sempre pronta a ripartire e le imprese che l'hanno seguita». Le aziende espositrici, infatti, sono in crescita del 27 per cento rispetto all'edizione di settembre 2020: sono 270, di cui 224 italiane e 46 straniere.

«Questa edizione in presenza - ha sottolineato Alessandro Barberis Canonico, presidente di Milano Unica - è particolarmente importante per il messaggio di fiducia che viene dato all'intero comparto, ancora alle prese con le difficoltà, che si protraggono da oltre un anno, derivanti dal sostanziale arresto dei rapporti commerciali con i più importanti mercati internazionali». Tuttavia - ha proseguito il presidente di Milano Unica - «le nostre aziende durante la pandemia non sono rimaste inermi, ma hanno continuato a investire nella ricerca di nuovi tessuti e accessori caratterizzati contemporaneamente da creatività e sostenibilità», che negli stand di Milano Unica si potranno guardare e toccare. «Il contatto fisico con il tessuto, infatti - ha concluso il presidente - è essenziale per comprendere a fondo il prodotto e rappresenta il vero valore aggiunto della nostra fiera».

Nella prima fiera dopo la ripartenza il digitale ricopre ancora un ruolo importante: il salone dei tessuti per la 33esima edizione ha sviluppato ulteriormente il proprio marketplace digitale, e-MilanoUnica Connect, grazie anche al rafforzamento della partnership di sistema con Pitti Immagine e al sostegno di Agenzia Ice. Tra le principali novità spicca la possibilità per le aziende espositrici di offrire una showroom virtuale. E proprio la digitalizzazione, secondo il presidente della Camera nazionale della Moda italiana Carlo Capasa, è una delle leve per far ripartire il settore: «Nel 2020 - ha ricordato - abbiamo perso il 24 per cento del nostro fatturato, ma nel 2021 contiamo di recuperare il 17 per cento di quel fatturato. Sappiamo che ci vuole un pò di tempo perchè questo effetto di crescita arrivi a monte e sappiamo che le sfide sono quelle del futuro, dove serviranno ancora più flessibilità, efficienza e sostenibilità, che diventa centrale. Lì l'Italia può essere leader e lì dobbiamo investire».