Milano Fashion Week, collezione su tema diversità by Enriquez per Barbie e Ken

É Alessandro Enriquez a realizzare per la Milano Fashion Week, la capsule per Barbie e Ken per Mittel sviluppata sul tema della diversità. La mini collezione è stata realizzata sulle celebri bambole customizzate con i look della stagione S/S 2022 del brand. I capi sono stati concepiti per mandare un messaggio di uguaglianza ed inclusione, «Enriquez Diversity», che prende forma sulle famose bambole attraverso l'uso del colore e delle stampe di Alessandro. La collezione Alessandro Enriquez primavera-estate 2022 è un viaggio immaginario nel Mediterraneo, tra note italiane, boutade francesi, sorrisi spagnoli e tramonti greci goduti in compagnia di Ken (che compie 60 anni) e Barbie. Una coppia con cui, in questo caso ci immergiamo in un mondo a colori, genderless e adatto a tutti.

Tre Barbie e tre Ken, multietnici e con fisionomie e corporature diverse, sono immortalati in attimi di spensierata vacanza dall'artista Alberto Alicata, e verranno esposti in una mostra fotografica itinerante nella città di Milano per tutta la durata della settimana della moda. Barbie e Ken Fashionistas è la linea che rispecchia lo spirito diversity e inclusivity driven del brand. Barbie attraverso questa linea, ha introdotto più di 175 look, offrendo ai bambini una varietà incredibile di tonalità di pelle, colori degli occhi, capigliature, forme del corpo e mode fra cui scegliere. La diversità rappresentata all'interno della linea Fashionistas offre ai bambini la possibilità di ampliare i propri orizzonti all'interno dei momenti di gioco, diventando la linea di bambole più inclusiva che ci sia e che meglio risponde alle esigenze dei più piccoli. La collezione di Enriquez prende forma e si sviluppa tra sapori, colori e profumi della sua terra, la Sicilia. Immancabili le camicie stampate unisex e hawaiane, must have delle collezioni Enriquez, passepartout da abbinare alle gonne o ai pantaloni in seta stampata.

