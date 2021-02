Milano fashion week, elegante, contemporanea e casual: è la donna di Federica Tosi

“Cavallerizze” metropolitane e determinate sfidano l’attualità indossando giacche con le frange. L'effetto è iper-sensuale. Leggings aderenti si alternano a sofisticate jumpsuit in cashmere, must della prossima stagione fredda. La designer romana Federica Tosi ha presentato durante Milano Moda Donna, edizione in live streaming, la sua collezione autunno-inverno 2021/22 rintracciando nella cifra stilistica del brand le ispirazioni della modernità. Un nuovo lusso contemporaneo, considerata la pausa sociale dettata dalla pandemia ancora in corso, predilige praticità, funzionalità e comfort. Look urban style, eleganti e versatili, vantano ricerca materica e sperimentazione grazie a tessuti pregiati e stoffe made in Italy. Gli abiti si trasformano in “daily essentials”, quasi dei passepartout per affrontare la quotidianità e le sue sfide improvvise. Si adattano al giorno e alla sera, si riconoscono per i tagli decisi, netti e rigorosi, per l’attenzione ai volumi e ai dettagli studiati accuratamente.

APPROFONDIMENTI MODA Milano Moda Donna, la collezione “daily essential” di... STILISTI Moda, Tao Awards 2020 a due romani: la stylist Federica Tosi e il... MODA Federica Tosi debutta ad Altaroma: la videointervista

Cotone, pelle e lana diventano outfit pensati in sintonia con la società odierna. Chi indossa i capi disegnati dalla stilista non rinuncia, nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, alla libertà di espressione tramite il fashion. I completi danno all’intera linea una grinta inconfondibile mentre i giochi di maglieria avvolgono il corpo e si tramutano in carezze delicate sulla pelle. Toni neutri, dal grigio al beige passando per il marrone. Poi il nero, immancabile, fino al verde militare e il color fango: sfumature contaminate da vivaci pennellate di azzurro, rosa e lilla. Come se aprissero le porte alla primavera del futuro.

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA