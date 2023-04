Michael Jordan, vendute all'asta per 2,2 milioni di dollari un paio di Air indossate nel 1998: è record

Sempre più incandescente il mercato dei cimeli sportivi: Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Air Jordan del 1998 indossate da Michael Jordan nella famosa stagione Last Dance con i Chicago Bulls per 2,2 milioni di dollari. È il prezzo più alto mai pagato all'asta per un paio di sneaker.

Michael Jordan, le sue Air Jordan della finale Nba '98 all'asta per 4 milioni di dollari: saranno le scarpe più pagate di sempre

L'asta

Nel settembre 2022 la maglia indossata dalla leggenda del basket nella prima partita delle finali della stessa stagione aveva totalizzato 10,1 milioni di dollari, un primato assoluto nel mercato dei cimeli sportivi e più del record precedente appartenuto alla maglia di Diego Maradona, 'Hand of God' (Mano di Dio), venduta sempre da Sotheby's per 9,3 milioni qualche mese prima.

Il film

La vendita di oggi arriva sulla scia del film Air che racconta l'ascesa della Nike attraverso la partnership con Jordan a metà degli anni Ottanta e la genesi delle celebri Air Jordan.

Il nome

Il nome Last Dance viene dall'omonimo documentario del 2020 di ESPN/Netflix che racconta la carriera di Jordan ai Bulls e il tentativo della squadra di vincere il sesto campionato Nba in otto anni.