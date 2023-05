Met Gala 2023, red carpet per Karl Lagerfeld: Kim Kardashian vestita di sole perle Video

Il secondo bebè di Serena Williams e Alexis Ohanian, complice Thom Browne per l'abito scelto per il red carpet, un nuovo romance per Anna Wintour e Bill Nighy, l'attore candidato agli Oscar per Living. E poi Jared Leto e Doja Cat ispirati da Choupette, il felino birmano erede contestato di parte della fortuna di Karl Lagerfeld: all'incrocio tra Hollywood e fashion system, il tappeto rosso del Gala del Met ispirato dalla controversa mostra sullo stilista tedesco ha offerto gossip a valanga. Naomi Campbell in Chanel 2010, Gisele Bundchen, un angelo, in Chanel 2007. Margot Robbie, Chanel 1993. Mentre Kim Kardashian è arrivata in un vestito di sole perle di Schiaparelli con le sorelle Kendall e Kylie e la figlia North.

C'era anche Pete Davidson, il comico ex di Snl, che aveva portato Kim sulla scalinata del Met vestita con l'abito storico di Marilyn Monroe, ma stavolta l'ex coppia ha fatto ingressi separati. David Byrne in bicicletta, Baz Luhrman vestito come Lagerfeld, Anne Hathaway in un Versace che fa omaggio a Lagerfeld e a Gianni, tra tweed e spille da balia. Lil Nas X in un'opera di make up di Pat McGrath che anzichè usare filo e ago è ricorso alla spazzola e alle pinzette. Alton Mason, il primo modello nero che Lagerfeld mandò in passerella, si è vestito da sposa. Chanel anche per Lady Gaga, mentre Florence Pugh, accompagnata da Pierpaolo Piccioli di Valentino, ha sfoggiato una corona di piume sulla nuova testa rasata. Marc Jacobs è arrivato con Paris Hilton, lei al suo primo gala del Met. «È stato un mio eroe da quando avevo 17 anni», ha detto lui in una intervista sul red carpet. Mentre Olivier Rousteing di Balmain, dove Lagerfeld aveva cominciato come assistente nel 1955, ha postato una borsa trapunta con le parole «Karl, chi».