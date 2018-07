di Simone Pierini

si gioca il proseguo della semifinale tra Rafael Nadal e Novak Djokovic in attesa della finale femminile tra Serena Williams e Angelina Kerber. Ma sugli spalti il vero e proprio confronto è unatraLehanno avuto il via libera per la prima uscita ufficiale insieme senza i rispettivi mariti, i Principi Harry e William. Meghan, Duchessa del Sussex, indossa pantaloni chiari e una camicia a righe larghe bianche e celesti. Kate risponde invece con un vestitino chiaro a pois molto estivo.Chi vincerà il faccia a faccia fashion Reale? Nel frattempo le due sembrano divertirsi in quello che da sempre è definito uno degli appuntamenti da non perdere.