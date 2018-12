Meghan e Kate riciclano i look per il pranzo dalla Regina: ma uno dei due è a 4 zeri

di Costanza Ignazzi

Pranzo d'ordinanza a Buckingham Palace per Kate Middleton e Meghan Markle. Che, secondo gli ultimi gossip, se fosse stato per loro di certo avrebbero trovato di meglio da fare ma si sa, gli inviti della Regina non si discutono a cuor leggero come fossero quelli di vostra nonna. E quindi eccole lì, ognuna con il reale marito alla guida, entrare a Palazzo armate dei loro migliori sorrisi... e di due look riciclati.Meghan infatti ha scelto un abito Erden che, come riporta il sempre aggiornato blog Meghan's Mirror, aveva già sfoggiato anni fa (quando mai avrebbe pensato di incontrare un principe Windsor e tantomeno di sposarlo, immaginiamo) per parlare di moda in tv. Un abito a collo alto con trasparenze colorate che le sarebbe costato un migliaio di sterline. Ma la vera star dell'outfit pare fosse un bracciale di Cartier a quattro zeri: 140mila sterline, l'equivalente di 155mila euro.Nemmeno fosse d'accordo con la cognata, anche Kate ha deciso di puntare su un look già visto: un vestito rosa con fiocco di Stella McCartney indossato la prima volta nel giugno 2011, al party di compleanno del principe Carlo. Un verso affare, dicono i beninformati: malgrado il prezzo di cartellino fosse di oltre 1400 sterline, lei l'ha avuto per 305. Perché Kate, peraltro non nuova nell'arte del riciclo, sa come andare al risparmio e chissà che durante il pranzo non abbia dato qualche consiglio anche alla cognata relativamente più spendacciona. Ma soprattutto, visto il cattivo sangue che pare corra tra loro chissà se le due Duchesse, oltre agli abiti, avranno riciclato anche i rispettivi regali.