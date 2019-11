di Francesca Romana Buffetti

Profondo, intenso, scurissimo: il blue navy (o blu marino) torna a occupare un ruolo privilegiato nella palette dei colori di moda nell’autunno 2019. Complici, come spesso accade, reali e celebrità varie che hanno scelto capi in blue navy per red carpet, premiazioni e occasioni pubbliche varie.Nuance inglese per eccellenza, usata per la prima volta per le uniformi degli ufficiali della Royal Navy britannica nel Settecento, è colore versatile, che si abbina a diverse tonalità e sfumature di verde, arancione, rosso, giallo e persino viola.E non potevano che essere le due Duchesse d’Inghilterra, Meghan Markle e Kate Middleton, a farsi testimonial di questo blu très chic. La Duchessa di Sussex ha spesso preferito il blue navy al nero, soprattutto quando si è trattato di scegliere la tonalità di un cappotto. Firmato Sentaler il modello in alpaca bouclé indossato al 91st Field of Remembrance all’Abbazia di Westminster, al fianco del Principe Harry per onorare coloro che persero la vita al servizio del Regno Unito.Corpetto attillato e cintura sottile per l’abito di Emilia Wickstead scelto da Kate Middleton per presenziare al lancio di National Emergencies Trust, organizzazione benefica nata per affrontare le situazioni di emergenza in caso di catastrofi in Inghilterra.Non da meno, it girl e influencer d’oltreoceano. Così hanno dichiarato in coppia il loro amore per il blue navy Kim Kardashian e il marito Kay West, vestiti en pendant per festeggiare l’amico di sempre Riccardo Tisci, premiato con il WSJ Innovator Award: entrambi griffati Burberry, of course…Look blue navy anche per Jessica Alba agli In Style Award di ottobre: deliziosa nell’abito shoulderless creato da Maria Grazia Chiuri per la collezione Dior Autunno-Inverno 2019/2020 (la stilista romana, d’altronde, fedele all’heritage della Maison, a 68 sfumature di blu ha dedicato un’intera sfilata, il Prêt-à-Porter Autunno-Inverno 2017-2018).Ad anticipare tutti, però, Jennifer Lopez, che già in agosto, per promuovere il film “Hustlers” (“Le ragazze di Wall Street”, diretto da Lorene Scafaria) si è fatta fotografare in un outfit total blu, décolleté dorate a parte: abito in pelle Zimmerman e basco in testa.