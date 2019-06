© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meghan Markle torna in pubblico, interrompendo la "pausa maternità" dopo la nascita di Archie Harrison. Del piccolo Baby Sussex, alla parata Trooping the Colour per il compleanno della regina, non c'è traccia: in compenso Meghan, in carrozza insieme al marito Harry, ha sfoggiato un nuovo, costosissimo accessorio.Si tratta, come hanno notato i più attenti, di un nuovo anello che la Duchessa indossa all'anulare sinistro, insieme all'anello di fidanzamento e alla fede nuziale. È un eternity ring, ossia una fedina tempestata di diamanti per tutto il diametro, classico regalo per una neomamma "reale". Infatti, il principe William ne regalò uno simile alla sua Kate Middleton alla nascita del primogenito Baby George: e sembra proprio che il fratello Harry abbia fatto lo stesso per festeggiare il nuovo arrivo in famiglia o, volendo il primo anniversario di matrimonio, arrivato appena prima di baby Archie.