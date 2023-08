Sogni di moda al Castello Aragonese con la sfilata sul mare di Gianluca Saitto e Rossorame

La moda riparte dal mare e anche quest'estate la Puglia, grazie ad uno dei suoi più suggestivi capoluoghi, si è trasformata nella scenografia naturale di un fashion show esclusivo e ricco di fascino con " Méditerranée - Taranto e la Dolce Vita ". La seconda edizione della manifestazione ha ulteriormente ampliato il format originario, proponendo una serie di eventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale della città, seguendo il paradigma "Bellezza, sogno, passione, qualità" come filo conduttore della kermesse che si è svolta tra le mura del Castello Aragonese , la cui costruzione fu ultimata nel 1492 proprio quando Cristoforo Colombo scoprì l’America. L'iniziativa, organizzata da "Méditerranée", è stata ideata da Mario Rigo, già senior fashion advisor per Dolce & Gabbana, e dal celebre hair stylist Angelo Labriola, entrambi di origine tarantina e affermati professionisti del settore.

Con meticolosa dedizione, hanno continuato il percorso intrapreso l'anno scorso contribuendo alla rinascita di Taranto, troppo spesso stigmatizzata ed etichettata negativamente a causa del consueto binomio con l’Ilva. La cultura e il territorio, la creatività e lo stile italiano sono i pilastri alla base del concept. Un'idea nata dalla collaborazione dei due co-founder e che accende i riflettori sul saper fare rigorosamente made in Italy, regalando un’immagine ancora più affascinante della regione pugliese, sia in Italia che all'estero, tramite la riscoperta delle radici e della tradizione, la storia, la valorizzazione dei luoghi, l'arte artigiana e la promozione dell’alta sartoria sostenibile.