Max Mara, parata di star alla sfilata a Venezia: l'incanto total black di Kate Hudson e il fascino etereo di Miriam Leone

VENEZIA - È stata l'ultima ad arrivare, da vera star, avvolta in un abito total black. Capelli sciolti sulle spalle, onde morbide ad incorniciarle il volto, l'attrice Kate Hudson (tra i suoi successi "Le quattro piume" e "La mia migliore nemica") ha raggiunto Palazzo Ducale intorno alle 20.15, accolta dai fotografi e dai fan. Poco prima delle 20, invece, l'acclamato arrivo in Piazzetta San Marco dell'attrice siciliana e Miss Italia 2008 Miriam Leone, a mano del marito Paolo Carullo, in una splendida tuta bianco perla e lungo cappotto avorio sul quale risaltavano il trucco dai colori scuri e i capelli ramati.

In soggiorno al Baglioni Hotel, nelle ore scorse ha pubblicato su Instagram i momenti più suggestivi trascorsi in laguna, come la visita alla Biennale.

MONDANITÀ

Ieri, 11 giugno, è stata la serata di "Resort 2025", l'evento esclusivo firmato Max Mara ospitato in uno dei luoghi simbolo della città. Lo stesso che non è nuovo a questo genere di eventi e nel quale il celebre marchio di moda italiano, fondato da Achille Maramotti, ha scelto di far arrivare in serata i suoi 250 ospiti nazionali ed internazionali, che hanno attraversato il salotto buono della città in abiti elegantissimi (le donne perlopiù in lungo o in tailleur, con tacchi vertiginosi), sotto lo sguardo incuriosito dei passanti. Il meteo incerto della mattinata ha lasciato spazio ad un cielo meno minaccioso e sgombro di nuvole, con qualche raggio di sole di fine giornata che ha fatto da alleato prezioso alle decine di look ricercati scelti per l'occasione. Palazzo Ducale, sfondo d'eccezione per una serata in cui sono risuonate le note di "Serenissima" di Lorena McKennitt. Una collezione, quella portata in passerella nella loggia del Ducale e seguita da una cena di gala nel cortile preparata dal ristorante stellato Dolada, ispirata a Marco Polo nell'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte, tra abiti, tailleur, spolverini ed eleganti casacche, che hanno reso omaggio al viaggiatore veneziano di un tempo.

Tra gli ospiti, controllati a vista da uno spiegamento di uomini della security, anche il premio Oscar come miglior attrice per il film "Room", la statunitense Brie Larson, in gessato scuro. Lei la protagonista di "Captain Marvel". E poi ancora la modella e stilista Nicky Hilton, sorella di Paris, e l'influencer Veronica Ferraro, in beige, amica di Chiara Ferragni. Una giornata in cui in campo San Bortolo è stato installato anche un piccolo chiosco Max Mara in cui assaggiare un tè freddo la cui ricetta è firmata Alajmo.