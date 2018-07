di Laura Bolasco

Un abito da indossare una sola volta (si spera) nella vita. Sarà forse questo pensiero ad aver guidato alcune tra le più famose e autorevoli donne delnello scegliere il proprio, decisamente non convenzionale, vestito nuziale. Tralasciando l’eccentricità fatta taffetà anni 80 della Principessa Diana e l’eleganza senza tempo di Grace Kelly ai tempi suoi, a guardare le pagine dei rotocalchi, o meglio, gli scatti su Instagram, sembra addirittura che tra alcune celebrità, designer modelle o influencer che siano, sia scattata una sorta di sfida internazionale a suon di fiori d’arancio e a caccia dell’più stravagante che ci sia. Dalal look: ecco alcuni tra i modelli che hanno fatto il pieno di like (e dislike) sui social e non solo.Celebrato il mese scorso, il vestito del matrimoniodella giovane stilista rivelazione ingleseha seguito quella che è ormai la tendenza del momento: disegnato da lei stessa l’abito era lungo e oversize, in pizzo avorio e con il velo chilometrico bianco candido a contrasto. Il mood è d’ispirazione chiaramenteed il bouquet casualmente super colorato.Decisamente meno sfarzosa e più contenutache nel 2016 indossò un completoformato da una gonna in tulle con spacco e una semplicissima maglia da giorno con la quale sconvolse il mondo. Forse solo le scarpe blu, un classico di, riuscirono a risollevare almeno in parte la scelta poco condivisa della fashion icon inglese.Come dimenticare lo scollo lavorato e profondo dell’abito lucido e principesco firmatoche, ora incarnazione vivente dello stile minimal, sfoggiò per il suo matrimonio nel 1999 con già l’allora ambito David Beckham. A completare il generoso l’outfit (poi sostituito al ricevimento da un abito viola, in coordinato con il neo marito)da regina del trash.Niente droga, sesso e rock ‘n roll, almeno per un giorno. Per le sue nozze nel 2011scelse una tunica anni 20 disegnata dall'amicoche seguì alla lettera le istruzioni e le volontà della sposa top più famosa del mondo.alternate a, in testa un velo a cuffietta fissato con due fiori laterali. Il risultato fu impalpabile, splendente e molto naturale, proprio come Kate.non è solo famosa per essere la sorella di Cara. La it girl e modella infatti in quanto a stile nell’ambiente londinese non è seconda a nessuno. L’abito nuziale che indossò nel 2014 firmato nientemeno chenascondeva infatti un segreto: una volta uscita dalla chiesa la lunga gonna lasciava il posto ad uncoperto di fiori, già parte dell’abito precedente. Elegante bellissima e anche molto furba.