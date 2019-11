di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle fan e seguaci della cantante siciliana non può certamente essere sfuggita: lache ha sfoggiato Levante qualche tempo fa su Instagram sta infatti facendo il giro del web diventando ladel momento.ma dall’effettoe alla moda, la nuovavede dei(come detta lache vede i dettagli scuri come protagonisti), o(come nel caso dell’ex giudice di X Factor) disegnati singolarmente sulle unghie, a contrasto con la base dalla nuance neutra.La nuova manicure si sostituisce ai toni pastello che hanno colorato le nostre mani per tutta l’estate e si alterna al classico bordeaux e rosso fuoco che siamo abituate a scegliere in questa stagione. In merito alla” o “” che dir si voglia, sul sito fotografico Pinterest sono già presenti le variazioni sul tema da cui prendere ispirazione e su Youtube non mancano i tutorial per realizzarla alla perfezione. Unoo bianco, unoe un, lo strumento professionale per eseguire i puntini (rimpiazzabile con un semplice stuzzicadenti o un cotton fioc) sono tutto ciò che vi servirà: dopo una o più mani della base prescelta, basterà realizzare il puntino sull’unghia vicino alla lunetta e coprire tutto con un top coat trasparente.