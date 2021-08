Lvmh, nel primo semestre utile netto duplicato: il gruppo chiude a 5,3 mld

Il gruppo Lvmh chiude il primo semestre dell'anno con un utile netto di 5,28 miliardi di euro, decuplicato rispetto al 2020 e in aumento del 62% rispetto al 2019. Il gruppo francese della moda ha registrato ricavi per 28,7 miliardi di euro, in crescita del 56% su base annua, con Stati Uniti e Asia sono in forte ripresa dall'inizio dell'anno e l'Europa che sta vivendo «una graduale ripresa». L'utile delle operazioni ricorrenti nel primo semestre è stato di 7,6 miliardi, in aumento del 44% rispetto al primo semestre del 2019 e oltre quattro volte superiore a quello del 2020. Il 2 dicembre il gruppo pagherà un acconto sul dividendo di 3 euro.

Lvmh, ha detto Bernard Arnault, presidente e ceo del gruppo, «ha goduto di un ottimo semestre e sta raccogliendo i frutti dopo aver continuato a innovare e investire nelle sue attività durante la pandemia, pur essendo nel mezzo di una crisi globale». Per Arnault «Lvmh è in una posizione eccellente per continuare a crescere e rafforzare ulteriormente la sua leadership nel mercato globale del lusso nel 2021».