Bella Hadid in aeroporto, il look da viaggio con tuta e anfibi è da copiare

Il perfetto look da viaggio? Comodo e caldissimo: parola di Bella Hadid. La top model, al rientro da Saint Barts, meta caraibica per vip in fuga dai rigori invernali, è stata fotografata all’aeroporto di New Orleans in un outfit androgino e decisamente trendy.

Per lei, un cappotto oversize di tweed grigio, una tuta antracite e anfibi neri dalla massiccia suola carrarmato. A completare il look, una borsa di Prada e un trolley Dior su cui ha attaccato uno sticker di Chrome Hearts, il brand con cui ha recentemente collaborato per una collezione di occhiali da sole.





Bella Hadid, dopo aver preso parte alla sfilata della collezione maschile AI 2020-21, firmata da Kim Jones, il 3 dicembre 2019, in occasione dell'apertura di Art Basel, si è concessa prima qualche giorno di vacanza a Miami insieme a Kendall Jenner e poi nell'isola dei Caraibi extra lusso insieme alla fashion blogger tedesca Caroline Daur e la modella australiana Jordan Barrett. In entrambe le località, non ha mancato di infuocare la cronaca - e Instagram - con scatti in bikini e occhiali da sole.

Riposti i costumi in valigia, per tornare a New York (rientro prontamente immortalato da una storia sul suo profilo social), ha dato di nuovo lezione di stile con il suo look maschile facilissimo da copiare. A dare un tocco glam alla vecchia felpa e ai pantaloni da ginnastica è infatti l’abbinamento con gli anfibi e il capospalla doppiopetto ton sur ton dal taglio sartoriale con spalline imbottite d’ispirazione Eighties.

a sole.

