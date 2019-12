Total black mon amour, cinque look da provare per le amanti del nero

di Laura Bolasco

Per alcune è un vezzo, per altre una vera e propria religione. Ilè un colore che raramente manca nell’armadio ma che molto spesso per tante donne diventa l’diceva che il nero in sé contiene tutti i colori, compreso il bianco: “Quando troverò un colore più scuro del nero, lo indosserò. Fino a quel momento mi vestirò di nero”. Sinonimo indiscutibile di, ilè sempre una buona idea, anche se il rischio di scadere nel banale resta sempre dietro l’angolo. Per tutte quelle donne che hanno fatto delloe che ne fanno una scelta quotidiana ogni mattina, eccoa prova di noia da indossare vita natural durante. Chanel approved, naturalmente.Al lavoro è la divisa perfetta, ma anche la sera e nelle giornate off duty ilè la risposta stilosa al classico “non ho niente da mettermi”. Sostituire la camicia dell’ufficio con unaper sdrammatizzare.Tra le tendenze dell’inverno 2019-2020 ci sonorealizzati in morbidissima ecopelle nera che si abbinano perfettamente a. Indossare i pantaloni biker per un look più rock, il modello alla caviglia e largo sui fianchi per uno stile chic: l’effetto finale a contrasto vi sorprenderà.L’abito nel 2019 è nero, ovviamente midi, forse lavorato, magari in lana a coste o forse leggero in chiffon da indossare con le calze. Quello che non sapevate è che abbinato alle sneakers che in genere indossate durante il weekend è quanto di più chic vedrete nel 2020.Cometroppo scura? Illuminandola con accessori o capi di una tonalità differente dal nero. Ilnon è un colore chiaro (stiamo sempre parlando di donne che indossano solo il nero!) ma è in grado di donare ad un look total black luce e un certo fascino bohémien.Per le festività natalizie (compreso Capodanno) non avete dubbi: indosserete ovviamente un. Per fare del vostro little black dress un outfit memorabile abbinatelo ad un paio dia rete, con i pois, glitterate o con le scritte. Replicare la mise scegliendo il collant a seconda delle occasioni.