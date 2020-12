Look per le feste, tre outfit per Natale e Capodanno (anche se rimarremo sul divano)

Feste in casa? Niente paura. Saranno un Natale (e un Capodanno) un po' particolari, quello sì, e diciamo che forse per la prima volta in vita nostra decidere cosa indossare non è un'urgenza. Mentre il partito delle "comode" ha già deciso che non toglierà la tuta nemmeno per il countdown di fine anno, c'è chi non ha intenzione di far passare in sordina l'ultima notte del 2020, nemmeno dal punto di vista del look. Insomma, se aveste intenzione di togliere i leggings e indossare qualcosa di più consono a un festeggiamento (anche se low profile), ecco qualche idea per voi.

Moda, pigiami in raso, tute di seta e felpe colorate: come essere glamour (anche) dentro casa

Il pigiama, per unire l'utile al dilettevole

Da quando Sarah Jessica Parker, qualche anno fa, ha passeggiato spedita per le strade di New York fasciata da un pigiama Intimissimi, nulla è stato più lo stesso. La moda "completo pigiama" non è mai tramontata, ma se finora non avevate avuto il coraggio di varcare la soglia di casa, quest'anno è il vostro momento per sfoggiare il fantastico outfit "loungewear" direttamente nel salotto con un paio di sandali dal tacco a spillo. Il più gettonato? Quello con il pantalone a piume di Daily Sleeper: romanticamente too much, perfetto per il Capodanno in casa.

Qualcosa di brillante

Parliamoci chiaro: non abbiamo molta voglia di riesumare il vestitino TheAttico con paillettes che tanto andava l'anno scorso (anzi, secondo l'ultimo report di Stylight i clic su questo genere di abiti sono in picchiata libera: -83%). Preferiamo invece un paio di pantaloni palazzo dall'aria deluxe, già molto gettonati lo scorso autunno e abbinabili o con il loro top (come quello di Mango) per un coordinato che farà furore mentre mangiamo tartine davanti alla tv o con qualsiasi pullover per sdrammatizzare. Pro: stanno bene con i mocassini. Contro: nessuno.

Meno sexy più soft

Insieme ai miniabiti glitter arriva la notizia che non ci si aspettava: nessuno vuole più indossare la minigonna. Tant'è che i clic sulla categoria sono diminuiti del -77% rispetto al 2019 (sarà che l'anno scorso non ci ha portato particolarmente bene?). Vincono invece slip dress e gonne lunghe e midi in seta, decisamente più consone a un capodanno in casa (tutto l'occorrente su Asos). Per le irriducibili dell'animalier, invece, Nuna Lie quest'anno trasforma il classico rosso in una fantasia un filino più estrosa. E se i tacchi vi fanno male? Indossate i vostri mocassini preferiti, tanto nessuno vi giudicherà.

