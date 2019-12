di Laura Bolasco

Le vacanze di Natale possono riassumersi così: tanti inviti ada indossare. Tra ilcon i colleghi, ilcon i parenti e la, le occasioni per sfoggiarenon mancheranno di certo ma se a scarseggiare è l’ispirazione su cosa indossare da qui all’ultimo dell’anno, ecco una guida perfetta per l’upgrade festivo del vostro guardaroba.Glihanno riportato in auge un trend ancora molto apprezzato che sotto il periodo natalizio diventa elegantissimo: abiti e top per le feste 2019 si fanno. La scollatura asimmetrica è il focus di mise a base di paillettes e tessuti laminati per un look estroso ma dal fascino senza tempo, con o senza manica.Trattenersi per 12 mesi non è mai facile, ma finalmente è tornato l’agognato momento dell’anno in cui le paillettes non solo sono permesse, ma sono anche benaccette! Tra, con i micro lustrini a fare da protagonisti ogni modello è quello giusto per concludere il 2019 con stile e tanta luce.Se il nero è la vostra religione e niente e nessuno potrà farvi cambiare idea (nemmeno sotto il periodo natalizio) quest’anno invece che il classico little black dress optate per una rivisitazione arricchita disul velluto,sul retro,in ogni dove. Sono sempre i dettagli, si sa, a fare la differenza.Immancabile protagonista del periodo natalizio, il colore rosso è la scelta evergreen per ogni Natale che si rispetti. Se il classico mini abito in velluto ha però fatto il suo tempo, nuove forme e modelli si apprestano ad entrare in prima linea nel nostro armadio:, tutti rigorosamente nella tonalità rosso fuoco.Plissettata, ricoperta di luce, dal taglio palazzo, con la cintura o semplicemente total black: la tuta l’abbiamo indossata per tutto il 2019, perché abbandonarla proprio all’ultimo secondo?