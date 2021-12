Star della Formula 1 ma anche eclettica personalità modaiola: Lewis Hamilton avrà pure dovuto cedere a Max Verstappen il titolo mondiale ma può consolarsi a suon di fashion week, da lui frequentate almeno quanto i pit stop tanto che è noto anche ai profani della velocità per i look eccentrici sfoggiati prima di scendere in pista. Lo abbiamo visto "sfilare" sui circuiti indossando denim viola in Austria, quadretti fin sopra il cappello (letteralmente) al Mugello e un total look Burberry comprensivo di kilt a Istanbul per il Gran premio di Turchia. Ad Abu Dhabi, per il finale della stagione è arrivato in arancione dalla testa ai piedi, casomai fosse potuto passare inosservato. Le sue pose su Instagram fanno concorrenza a quelle di Bella Hadid, le riviste lo chiamano e le sfilate lo vogliono (a Parigi, ad esempio, dove ha ironizzato: «Chiamatemi Louis»).

Il Met Gala e il sostegno ai designer neri

Uno dei suoi outfit più memorabili? Il completo con tunica di pizzo bianco che ha sfoggiato a New York per il Met Gala 2021, il primo in presenza dopo la pandemia. Opera del designer di colore Kenneth Nicholson, uno dei tre invitati da Hamilton alla serata: Theophilio, Kenneth e Jason Rembert, per i quali il pilota ha speso 300mila dollari (questo il prezzo di un tavolo "virtuale" secondo il New York Times). «Il Met è il più grande evento di moda dell'anno e volevo creare qualcosa che fosse significativo e che aprisse un dibattito — ha commentato a Vogue — Così quando la gente ci vedrà tutti insieme, metterà questi designer neri in cima ai pensieri delle persone». A proposito di Vogue, a selezionare i designer emergenti insieme a lui ha pensato Anna Wintour in persona. E i tre hanno così avuto l'opportunità di vestire il gruppo di vip invitati da Hamilton, tutti neri appartenenti a sport, musica e arte.

Il sodalizio con Hilfiger e Virgil Abloh

Che poi anche il campione del mondo in carica si sente un po' designer, tanto da aver firmato una collaborazione con Tommy Hilfiger: TommyXLewis, la cui ultima parte è stata lanciata a fine 2020, includeva 60 articoli di streetwear tra t-shirt, pantaloni, cappotti e chi più ne ha più ne metta, il tutto con il logo "H" di Hamilton e un occhio alla sostenibilità, tanto che il denim è riciclato al 100% mentre i tessuti sono stati studiati per avere un bassissimo impatto ambientale.

E con l'amico Virgil Abloh, compianto designer di Louis Vuitton e creatore di Off-White, condivideva l'impegno per aiutare le minoranze di colore. I due avevano avviato un sodalizio attraverso il quale Abloh, morto di un male incurabile qualche giorno fa, ha ridisegnato l'iconica Classe G di Mercedes-Benz: un modello in scala 1:3 è stato poi battuto all'asta per 160mila dollari. Il ricavato andrà al fondo per borse di studio per supportare gli studenti di moda con promesse accademiche di discendenza nera, afroamericana o africana.