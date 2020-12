Leni Klum, la figlia di Heidi e Flavio Briatore debutta su Vogue. La top model: «Sei cresciuta con tre papà, non è stato facile»

«Amore mio, sono davvero orgogliosa di te, e non perché hai scelto questa strada. Qualsiasi direzione prenderai, sarà la tua». Con un dolcissimo post su Instagram Heidi Klum si congratulla per il debutto della figlia Leni, nata dalla relazione con Flavio Briatore: «Sai esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei una Mini-me e adesso sono felice che potrai dimostrare chi sei davvero», aggiunge la star di origine tedesca, classe ’73. «So che non è sempre facile essere mia figlia, non hai avuto la possibilità di crescere in maniera “normale”. Ma cos’è la normalità? Crescere con tre papà diversi forse non lo è, ma hai il talento per ottenere il meglio da ogni situazione». «Sei una giovane donna sicura di sé che combatte per i suoi obiettivi. E soprattutto sei una grande persona con il cuore al posto giusto», continua Heidi nel suo post di elogi. «Spero che porterai sempre con te ciò che ti ho dato negli ultimi sedici anni. E anche se spesso non vuoi ascoltare i consigli intelligenti di tua mamma, eccone un altro: non fare mai ciò che non vuoi fare ed ascolta sempre il tuo istinto».

«Ti aspettano momenti emozionanti. Vogue è il modo migliore per iniziare la carriera», conclude Heidi, che ha avuto altri tre figli insieme al cantante Seal, suo marito dal 2005 al 2014. «E anche se è difficile per me lasciarti andare in questo mondo, farò sempre il massimo affinchè i tuoi sogni si avverino». «Sono orgogliosa di essere tua mamma».

