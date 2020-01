I leggings quest’inverno si indossano così (parola di Kaia Gerber)

Non c’è stagione che non li veda protagonisti dei nostri outfit da tempo libero e non c’è donna che non ne abbia indossato almeno un paio, anche solo per l’allenamento in palestra: i leggings, i pantaloni attillati cult degli anni 80, anche quest’anno si confermano capo must have nell’armadio di millennials e non solo. Più comodi di un pantalone, versatili come un abito, negli anni li abbiamo abbinati a maxi maglioni di lana e ai vestiti mini, accostati a felpe oversize e a blazer stampati a quadri; sempre più spesso li abbiamo sostituiti ai collant e al jeans da tutti i giorni. Direttamente dall’inverno newyorkese arriva una novità: i leggings quest’anno si indossano infilati nei calzini, come fossero dei contemporanei scaldamuscoli.



A farsi promotrice dell’ultimo trend è Kaia Gerber, corteggiata top model e it girl da copertina dei nostri tempi (nonchè figlia di Cindy Crawford), avvistata a spasso per la Grande Mela sfoggiando un paio di leggings e calzini ben in vista tirati fino sopra al polpaccio. Un paio di sneakers e look da palestra completano l’outfit che sta facendo il giro del web, pronto per diventare la mise ufficiale nel tempo libero dell’inverno 2020. In passato già Selena Gomez, Kendall Jenner e altre star oltreoceano avevano azzardato l’accostamento in questione e molte di noi, siamo pronti a scommetterci, possono confermarne la comodità sperimentata tra le mura domestiche. Per trasformare l’accoppiata calzino e leggings in un abbinamento trendy basterà seguire un semplice consiglio sulla scelta dei calzini: bianchi di spugna (come quelli Nike o Adidas) se si intende optare per un look sporty; morbidi e di lana grossa dallo stile “granny” (letteralmente “della nonna”) per un effetto bohémien e fuori dagli schemi.

Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA