Tute e leggings diventano abiti da sera: da Ilary Blasi a Elenoire Casalegno, ecco come renderli eleganti

Chi l'ha detto che tute e leggings non possano trasformarsi in favolosi abiti da sera? Oggi i leggings eleganti fanno ritorno sulle passerelle assumendo nuove forme e stili, proponendosi come valida alternativa ai classici pantaloni o jeans, sopratutto per la sera. Tanti sono i designer che li propongono abbinati a maxi blazer e abbigliamento formale, come Nensi Dojaka e Atlein, che puntano su mix esplosivi dall’eleganza bilanciata. Seguono scelte più casual, come quella di Stella McCartney di abbinarci un bomber in pelle che ricorda l’iconico look di Olivia Newton-John in Grease. Fino ad arrivare alle accattivanti proposte serali, dove modelli in pizzo come quello di MSGM, o quelli in paillettes di Dolce & Gabbana si indossano con minidress e t-shirts con stampa.

Ma la tendenza di stagione punta più su modelli che evitano le trasparenze per giocare invece con colori e texture. In passerella i grandi brand hanno proposto le tute aderenti in mille diverse varianti. Ricamate, cut-out, stampate, lucide e asimmetriche. Ognuna per una differente occasione o per un preciso stile. A trionfare sono stati proprio i modelli da sera. Come propone il marchio Hylure, disegnato da Ughetta Di Carlo, giornalista, con un passato da inviata di SkyTg24 e di programmi Rai, come La vita in diretta e Unomattina. E ora stilista. «Nell'ultimo anno ho sentito l'esigenza di dar sfogo alla mia creatività. Amo la moda e ho frequentato anche l'Accademia di Costume e Moda per approfondire. La mia linea è un fitness luxury, ecosostenibile». il brand nato da pochi mesi, è già popolare tra star televisive come Ilary Blasi, Federica Nargi, Michela Quattrociocche, Sabrina Ferilli, Eleonoire Casalegno, Samantha De Grenet, Elettra Lamborghini, Michelle Hunziker.

Le vip

Il segreto di Hylure è racchiuso nel nome: un acronimo di «allure» e «lure» che in inglese vogliono dire eleganza e adescamento. Perché la caratteristica delle sue tute è la sensualità. «La mia vuole essere una linea provocante ma non volgare, a base di capi adatti all'uso sportivo, da palestra, oppure, abbinati alle mie giacche over, possono diventare la soluzione per una serata importante». Il cavallo di battaglia di Hylure è la tuta, realizzata in tessuti elasticizzati di qualità e in lycre sostenibili, certificate made in Italy. Ma la collezione prevede anche abiti, T-shirt, giacche, capi in pelle. La tuta può essere intagliata con oblò strategici su fianchi e scollature, spesso a goccia o a cuore. Può avere spalline sottili oppure una manica sola. E sul braccio scoperto un guanto lungo oltre il gomito nello stesso tessuto. I pantaloni saranno aderenti o scampanati. «I miei capi possono essere indossati da tutte le taglie perché i tessuti che utilizzo sono elasticizzati e contenitivi, modellanti per le forme». Le tute Hylure sono già volate oltreoceano distribuite a Miami da Violet & Grace, luxury boutique di Rita Rusic e dell'ex modella Ina Lettman. A Roma le sue collezioni sono da Gibot e nel suo pop up store in via Belsiana assieme al marchio di beachwear di Flavia Valentini.