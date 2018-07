Laura Bottomei, sfila a Milanofashion l'abito da lavoro griffato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivace, decisa, eclettica e visionaria,44 anni, di Frascati (Roma) sfilerà il 24 settembre in uno degli appuntamenti tematici della Milano Fashion Week con la collezione- Abbigliamento e Accessori Made in Italy. Si tratta di un progetto molto particolare che coniuga la fraticità e la funzionalità di un capo da lavoro allo stile e alla qualità del lavoro sartoriale italiano.Laura Bottomei, stilista e direttore creativo del brand, ha firmato la prima collezione personale nel 2015, ma la sua esperienza nello stile risale alla famiglia (calzaturieri) e alle esperienze maturate in grandi aziende di abbigliamento dai 23 anni in poi.Per Circuito da Lavoro (il brand ha ricevuto la Certificazione 100% Made in Italy e l’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori Italiani) Bottomei realizza capi che fondono la praticità con l’eleganza e la ricercatezza dei tagli e delle linee, mantenendo un occhio sempre attento alle tendenze della moda per i settori hotellery, ristorazione, cuochi, top chef, medicale, industria e scuola.Una affermazione confermata non solo nel mondo dagli addetti del settore - nelle brigate degli chef Carlo Cracco, Renato Bernardi, Marcello Ferrarini, Bartolomeo Errico - ma anche in altri ambiti: gli abiti di Circuito da Lavoro sono comparsi nei film La pazza gioia di Paolo Virzì, Quanto basta di Francesco Falaschi, nel videoclip de La dieta del cantautore Luca Barbarossa.