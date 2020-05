«L'amore non ha confini», Lapo sceglie due donne che si amano per lanciare la nuova collezione

Due donne che corrono insieme e mangiano lo stesso gelato. Perché l'amore «non conosce confini», scrive su Twitter Lapo Elkann lanciando una delle collezioni dei "Italia Indipendent". «Questo è uno dei nuovi video della campagna di Italia Independent. Due donne che si amano. Perché in questi momenti difficili l'unico antidoto alla sofferenza è l'Amore. E l'Amore non conosce confini», scrive Lapo Elkann, postando il video del lancio delle collezioni di 'Italia Independent' per la nuova campagna Shades of Love.

Questo è uno dei nuovi video della campagna di Italia Independent. Due donne che si amano 👩‍❤️‍💋‍👩 . Perchè in questi momenti difficili l'unico antidoto alla sofferenza è l'Amore. E l'Amore non conosce confini 🌈💙💚💛💜❤️ pic.twitter.com/VD06AJqVKP — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 29, 2020

