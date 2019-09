Lady Diana icona di stile, l'omaggio di Vogue ai suoi look

di Costanza Ignazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli shorts da ciclista, i completi a tinta unita, le maxi felpe anni Novanta: sono passati 22 anni dall'incidente nella galleria sotto il Ponte dell'Alma ma il ricordo di Lady Diana Spencer è più vivo che mai. Anche nella moda.Mentre le due nuore Kate Middleton Meghan Markle fanno a gara a sfoggiare i gioielli che le sono appartenuti (Kate è la fortunata "erede" del suo solitario di zaffiro blu, 12 carati su montatura d'oro e 14 diamanti con il quale William le ha chiesto di sposarlo e Meghan ha una pietra appartenuta a Lady D sull'anello di fidanzamento) tutte le altre, principesse nell'animo, si ispirano ai suoi look iconici.Tanto che nel numero di settembre Vogue Paris ha scelto di fotografare Hailey Baldwin , bionda modella e moglie di Justin Bieber , in un servizio che è già virale: negli scatti di Gregory Harris indossa blazer con spalline e stivali texani, shorts in stile ciclista e sneakers con calzino a vista (proprio come la tendenza della scorsa primavera), cappellino da baseball e orecchini in stile anni Ottanta. Un photoshoot che grida nostalgia, ammirazione, stile Eighties tutto insieme: ed è la stessa Hailey, it girl e parte della gang di Kendall e Kylie, ad ammettere di essersi sempre ispirata allo stile della principessa Diana. «Era incredibilmente bella e iconica», scrive su Instagram.Dalle patinate pagine di Vogue alla Mostra del Cinema di Venezia, il passo è stato assai breve. Kitty Spencer , nipote di Lady D (che i tabloid non perdono occasione di paragonare all'illustre zia) e musa di Dolce&Gabbana, ha indossato un abito a bustino di Ermanno Scervino che ricorda pericolosamente quello sfoggiato da Diana nel royal tour in Germania del novembre 1987 e firmato dal suo couturier Victor Edelstein... che ora fa il pittore.E non è tutto: che dire dell'amata fantasia a pois (must dell'estate 2019), e dei completi coordinati (idem)? Lady D icona come Audrey Hepburn e Grace Kelly, Jackie Kennedy o Marilyn Monroe: perché lo stile, quello vero, non muore mai.