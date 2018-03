Khloè Kardashian, mamma trendy: la sua linea di jeans

di Gaia Fosca Mellone

La famiglia Kardashian è famosa per trasformare ogni evento privato in un’occasione di business, e nemmeno le gravidanze sono da meno. Non parliamo di Kylie Jenner, che è riuscita abilmente a nascondere il fatto di essere incinta ai suoi oltre 105 mila followers, ma della sorella Khloé Kardashian. Anche lei è in dolce attesa, e infatti lancia una collezione di Jeans pre-maman.



La collezione “Good Mama”, buona mamma, andrà ad arricchire la linea di jeans Good American, creata in partnership con Emma Grede nel 2016 e rivolta alle donne curvy, arricchitasi negli ultimi anni anche di felpe, abiti e magliette. Due i modelli proposti: il primo, Honeymoon, è disponibile con vita alta, bassa e media, con un elastico che permette di indossarlo senza stringere la pancia nei primi mesi della gravidanza e promette di non lasciare antiestetici segni ; il secondo invece, The Home Stretch, è pensato per coccolare le mamme negli ultimi mesi, con una larga fascia che copre il pancione realizzata in cotone ultra soffice, riproducendo un comfort più simile a un “legging” che ad un jeans.

Sono momenti molto speciali per le donne, io li ho condivisi con mia sorella

ha dichiarato Khloè -ma può essere un po’ travolgente, sopratutto se è la prima volta. La donna non dovrebbe preoccuparsi di non trovare capi di abbigliamento che vestano bene e diano il supporto necessario al corpo che cambia. Questo è quello che abbiano tenuto a mente mentre sviluppavamo questa collezione e non vedo l’ora di vedere le neo mamme provare questi pantaloni

. Il claim del brand rispecchia proprio questo: trovare il fit perfetto per la gravidanza e per i mesi successivi per potersi concentrare su ciò che davvero conta, ovvero essere una Buona Mamma, a Good Mama appunto.





Nelle immagini di lancio, Khloé mostra il suo pancione con orgoglio, dimostrando che nulla impedisce ad una donna incinta di indossare tacchi alti ed essere estremamente sensuale. Nei video, racconta di quanto sia incredibile che il corpo di una donna riesca a creare il miracolo della vita, e di quanto le donne della sua famiglia siano una continua fonte di ispirazione e dei modelli anche per la femminuccia che aspetta insieme al compagno Tristan Thompson, giocatore del Cleveland Cavaliers. I jeans sono acquistabili dal 15 marzo sul sito ufficiale del brand www.goodamerican.com, ad un prezzo non proprio mama-friendly: dai 149 ai 179 dollari ( dai 120 ai 145 dollari in euro). Sarà neo mamma, ma è pur sempre Kardashian.

