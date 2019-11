di Laura Bolasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era una sera di gennaio dell’anno 2000 quando Dawon's Creek venne trasmesso per la prima volta in Italia ea scuola, il giorno dopo non si parlò d'altro: tutte volevamo essere come. Mentre la serie cult americana diveniva un simbolo generazionale, la cervellotica protagonista interpretata dasi affermava come la nuova beniamina delle adolescenti di allora (over trentenni di oggi) e i suoi, spesso discutibili, diventarono la nuova linea guida dellaSe oggi ie lesono solo un lontano ricordo, lo stile dell’attrice ed ex moglie di Tom Cruise, dopo un periodo di silenzio mediatico (ma non lavorativo), ha intrapreso una vera e propria, come dimostrano le sue ultime apparizioni pubbliche internazionali. La scorsa primavera le foto dellasfoggiata a spasso per New York fecero letteralmente il giro del web e proposero al mondo una, inedita, fiera e finalmente felice.Ad eliminare ogni dubbio sul cambiamento in atto è poi bastato ilindossato a settembre per la conferenza Global Citizen: signori e signori, è nata una nuova icona fashion.Quella diè un’evoluzione, daima senza sforzi,ma non di tendenza,ma con l’aggiunta di un, come unsotto un tubino nero in satin di Saint Laurent (con i quali è stata immortalata all’evento Nordstrom a New York).La scelta dicome l’arancio negli abiti da sera (ABT fall Gala), la predilezione del(come per la visita alla Ronald McDonald House a Sidney) e l’azzardo di un paio diabbinati ad uno slip dress argentato (per FilmAid a NY) mostrano una nuova immagine dell’attrice, distante anni luce dall’inconsapevole Joey Potter ma decisamente più coerente e adeguata ad un’attrice di Hollywood del suo calibro.Immortalata spesso in giro per la grande mela con la figlia Suri, anche nelle giornate off duty la Holmes non sbaglia (più) un colpo, dimostrando un impeccabile gusto nel vestire e la capacità di saper sperimentare sempre nuovi look. Daialla, passando per i, sapientemente abbinati ad. Ile leggerissimo completa gli outfit da red carpet come quelli di tutti i giorni, riflettendo e rispettando una personalità semplice e libera dalle regole di un mondo patinato.Dimenticate i crop top, i maglioni infeltriti e gli scivoloni fashion anni 2000:, e non è mai stata così bella.