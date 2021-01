Le perle di Kamala Harris diventano un fenomeno: migliaia di donne le indossano in suo onore

Kamala Harris, la neo vicepresidente degli Stati Uniti, notoriamente adora le scarpe da ginnastica Converse e le perle. Così centinaia di migliaia di donne si sono impegnate a indossare uno o entrambi gli accessori in suo onore nel giorno dell'Inauguration Day in cui Harris viene incoronata prima vicepresidente donna della storia Usa. Il New York Times rivela che a dicembre, l'ex capo della Marina in pensione Hope Aloaye, 46enne della Florida, ha fondato un gruppo su Facebook chiamato 'Wear Pearls on Jan 20 2021', 'Indossa le perle il 20 gennaio 2021', che ora conta 430.000 membri.

L'idea era di celebrare Harris, la quale nelle occasioni importanti ha sempre scelto di indossare questo gioiello: lo ha fatto quando si è laureata alla Howard University, quando ha prestato giuramento al Congresso, al dibattito tv contro il vice presidente uscente Mike Pence, quando ha ricevuto il vaccino anti-covid. «Rappresentano la solidarietà femminile», ha spiegato la studiosa di storid della moda Darnell-Jamal Lisby.

Il giuramento all'Inauguration Day

L'ex senatrice della California ha giurato oggi nelle mani della giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Harris è anche la prima persona afroamericana e di origine asiatica a ricpoprire l'incarico di vice presidente degli Stati Uniti. Per l'evento la Harris ha scelto di indossare il colore viola anche in omaggio a Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana che si è candidata alla Casa Bianca nel 1972. Sin dalla sua candidatura alle primarie democratiche nel 2019, Harris ha sempre detto di volersi ispirare a quella pioneristica di Chisholm.

