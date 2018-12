Jennifer Lopez come una nuvola rosa sul red carpet, stupisce tutti con lo strascico chilometrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rosa non ha fatto in tempo ad essere proclamato colore della primavera-estate (nella versione corallo, ma tant'è) che Jennifer Lopez ha già sfoderato l'artiglieria pesante. Jenny from the block si è infatti presentata all'anteprima del suo nuovo film, Second Act, avvolta (perché fasciata non si può proprio dire, in questo caso) in un abito firmato Giambattista Valli che è un'autentica nuvola rosa.Il modello ha uno strascico chilometrico di sicuro effetto sul red carpet, anche se la mise ha provocato qualche difficoltà durante il tragitto, visto che a stento entrava nella limousine che ha accompagnato JLo e fidanzato al Regal Union Square Stadium di New York. Ma Jennifer, 50 anni e non dimostrarli assolutamente, ha ostentato con nonchalance il suo impegnativo abito sul red carpet camminando impavida sul suo tacco 15 d'ordinanza. Con quel vestito, la pioggia di flash era assicurata: non a caso un abito simile era stato sfoggiato anche dalla nostra Chiara Ferragni durante uno shooting a Parigi.